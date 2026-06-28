تحولت أيام الاستعداد للفرح إلى مأساة مؤلمة خيمت على إحدى قرى محافظة الغربية في مصر، بعدما رحلت طبيبة شابة بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من موعد زفافها، في واقعة أثارت حالة من الحزن الواسع بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولقيت الطبيبة، وهي خريجة جامعة طنطا وفي بداية مشوارها المهني، مصرعها إثر سقوطها من أعلى منزل أسرتها بقرية البنوان التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما دفعت هيئة الإسعاف بسيارة لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطبيبة كانت تستعد للاحتفال بزفافها بعد أيام، إلا أنها سقطت من أعلى سطح منزل أسرتها إثر اختلال توازنها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وفقاً للمعاينة الأولية.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول عدد كبير من المستخدمين صور الطبيبة الراحلة، معبرين عن صدمتهم وحزنهم لوفاتها المفاجئة، ومقدمين التعازي لأسرتها.

وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على جميع ملابسات الحادث، مع تكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.