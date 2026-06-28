المجوهرات الفضية تستعيد بريقها.. خيار عصري ينافس الذهب في 2026

تشهد المجوهرات الفضية رواجاً متزايداً خلال عام 2026، بعدما تصدرت إطلالات عدد من عروض الأزياء العالمية، لتصبح من أبرز الإكسسوارات التي يعتمدها المصممون وعشاق الموضة، سواء في الإطلالات اليومية أو الرسمية.

ويرجع خبراء الموضة هذا التوجه إلى تنامي شعبية الأسلوب البسيط والعصري، إذ تتناغم الفضة بسهولة مع الألوان المحايدة والقصات الهادئة، كما تمنح الإطلالة لمسة أنيقة دون مبالغة. وبرزت هذا الموسم الأقراط الكبيرة، والأساور العريضة، والخواتم المتعددة الطبقات، إلى جانب القلائد ذات التصاميم الهندسية.

كما ساهمت عودة اللون الفضي إلى الأزياء والحقائب والأحذية في تعزيز حضور المجوهرات الفضية، ما شجع على تنسيق الإكسسوارات مع مختلف عناصر الإطلالة للحصول على مظهر متكامل.



ويرى مختصون أن المنافسة بين الذهب والفضة لم تعد مرتبطة بالقيمة المادية، بل أصبحت تعتمد على أسلوب الإطلالة والذوق الشخصي، في ظل تنوع التصاميم التي تلبي مختلف الأذواق، وهو ما جعل الفضة خياراً بارزاً في صيحات الموضة لهذا الموسم.

