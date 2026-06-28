شارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، أمس (الأحد)، في الاجتماع الافتراضي الـ71 الاستثنائي للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد القصبي تعزيز التكامل الخليجي عبر المشاريع الإستراتيجية التي ناقشها الاجتماع، الهادفة إلى مواجهة تحديات انسيابية تدفق سلاسل الإمدادات.



وشارك في الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، ووزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون.



واطلعوا خلال الاجتماع على قرارات اللقاء التشاوري الـ19 لقادة دول المجلس، وخطوات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إعداد دراسة لتعزيز التكامل الخليجي في القطاعات الإستراتيجية.



يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وضمان تواجدها الدولي من خلال المشاركة الفعّالة في المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.