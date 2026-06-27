حسم الفنان المصري تامر حسني الجدل المتواصل بشأن إمكانية عودته إلى طليقته الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعدما علّق للمرة الأولى على الأمر خلال ندوة أُقيمت على هامش مشاركته في مهرجان «موازين»، مكتفياً برد مقتضب فتح الباب أمام مزيد من التكهنات.

رد مختصر

وعند سؤاله عن احتمالية عودته إلى بسمة بوسيل، قال تامر حسني: «ربنا يقدم اللي فيه الخير للجميع»، دون أن يؤكد أو ينفي وجود نية لاستئناف علاقتهما، ليضع حداً للتكهنات دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

دعم في «موازين»

وفي الوقت نفسه، حرص تامر حسني على دعم بسمة بوسيل بعد مشاركتها في مهرجان «موازين»، مشيداً بأدائها على المسرح والتفاعل الكبير الذي حظيت به من الجمهور، مؤكداً أنه تابع الحفل وكان سعيداً بما حققته من نجاح.

ورود وتشجيع

وكشف تامر حسني أنه أرسل باقة من الورود إلى بسمة بوسيل قبل صعودها إلى المسرح، كما تابع الحفل برفقة أبنائهما، موضحاً أنهم ظلوا يشجعونها طوال الفقرة، ومتمنياً لها دوام النجاح والتوفيق.

تكهنات مستمرة

ويثير تامر حسني وبسمة بوسيل الجدل مع كل ظهور يجمعهما في المناسبات العامة أو الفعاليات العائلية برفقة أبنائهما، ما يدفع الجمهور إلى تداول تكهنات متكررة بشأن احتمال عودتهما، دون صدور أي إعلان رسمي من الطرفين.

نشاط فني

وعلى الصعيد الفني، يواصل تامر حسني نشاطه الغنائي خلال صيف 2026، إذ يستعد لإحياء عدد من الحفلات في عدة دول، ضمن جولة فنية يلتقي خلالها جمهوره في محطات عربية وعالمية.