استيقظت محافظة المنوفية على جريمة أسرية مأساوية أثارت حالة من الصدمة والحزن، بعدما تحولت الخلافات داخل منزل إلى واقعة انتهت بفقدان أب لحياته، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث.

وشهدت مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية الواقعة، حيث لقي رجل يبلغ من العمر 75 عاماً مصرعه، فيما نُقل جثمانه إلى المستشفى العام تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو نجل الضحية، ويبلغ من العمر 29 عاماً، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه وضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، ولديه تاريخ مرضي وملف علاجي بإحدى مستشفيات الصحة النفسية، وهو ما تضعه جهات التحقيق ضمن العناصر التي يجري فحصها أثناء استكمال التحقيقات.

وحررت الأجهزة الأمنية محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وبدأت في معاينة موقع الحادث والاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة والشهود، تمهيداً لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.