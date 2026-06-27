بعد 6 أشهر كاملة من الغياب الغامض والانقطاع التام عن الأضواء ومنصات السوشيال ميديا، قررت «شمس الأغنية اللبنانية» نجوى كرم الخروج أخيراً عن صمتها، ولكن ليس ببيان صحفي، بل بـ«رد عملي» مفاجئ نسف كل التكهنات وأشعل محركات البحث.

طوال الأشهر الماضية، عاش جمهور النجمة اللبنانية حالة من القلق البالغ، خصوصاً بعد أن غصت المواقع الفنية بشائعات نارية تزعم خضوعها لعملية تجميل «غير ناجحة» تركت آثاراً سلبية، وهو ما دفعها -حسب زعمهم- للتواري عن الأنظار وتجنب عدسات الكاميرات. لكن، جاء الرد المزلزل من عقر دار العائلة ليخرس ألسنة الشائعات.

وفي أول ظهور علني لها، تصدرت نجوى كرم «التريند» بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنفاس خلال حضورها حفل زفاف نجل شقيقها «جورج طوني كرم». وكانت إطلالتها في الحفل كافية لتثبت العكس تماماً، حيث بدت النجمة اللبنانية بكامل أناقتها المعهودة، بملامح مشرقة وراحة نفسية واضحة، لتوجه صفعة قوية لمروجي شائعات «التجميل الفاشل»، وتثبت أن غيابها كان ربما استراحة محارب بعيداً عن صخب السوشيال ميديا.

ولم تكتفِ «شمس الأغنية» بالظهور الصامت لتأكيد سلامتها، بل أشعلت أجواء حفل الزفاف. وتداول رواد مواقع التواصل بكثافة مقاطع فيديو عفوية تجمعها بالفنان اللبناني ناجي الأسطا، حيث شاركته غناء باقة من أروع أغانيها مثل «يلعن البعد»، و«كل الناس بتكبر».

ويمكن القول إن تفاعل نجوى بانسجام وطاقة إيجابية عالية وسط الحضور كان بمثابة رسالة طمأنة نهائية لجمهورها في كافة أنحاء الوطن العربي: «أنا هنا، وبأفضل حال!».