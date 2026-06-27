واجه حفل الفنان السوري الشامي في العاصمة الليبية طرابلس موجة من الانتقادات فور الإعلان عنه، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد لإقامة الفعالية ومعارض رأى أنها لا تتوافق مع طبيعة المجتمع الليبي، فيما أبدى آخرون تحفظهم على تكلفة استضافة فنان من خارج البلاد.

ورغم وصول الشامي إلى طرابلس واستعداده لإحياء الحفل ضمن افتتاح أحد المراكز التجارية، قررت الجهة المنظمة إلغاء الفعالية قبل ساعات من موعدها، بعد تصاعد الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب القرار، أصدرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بيانًا نفت فيه أي صلة لها بتنظيم الحفل، مؤكدة أن إدارة المركز التجاري تتولاها شركة خاصة، وأن إقامة مثل هذه الفعاليات لا تمثل توجهات الجمعية أو أهدافها.

وأكدت الجمعية تمسكها برسالتها الدينية والدعوية، معتبرة أن تنظيم حفلات غنائية داخل منشآتها لا ينسجم مع المبادئ التي تقوم عليها ولا يعكس طبيعة الدور الذي تضطلع به داخل المجتمع الليبي.