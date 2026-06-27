تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالًا هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالًا هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call from the Minister of Foreign Affairs, Cooperation, and Mauritanians Abroad, Mohamed Salem Ould Merzouk.
During the call, they discussed the latest developments and topics of mutual interest.