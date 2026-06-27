تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اتصالًا هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.