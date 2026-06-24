لم يعد التراث العربي مجرد مصدر إلهام جانبي في عالم الأزياء، بل أصبح عنصراً أساسياً تتبناه العديد من دور الأزياء والمصممين العرب في مجموعاتهم الحديثة. وخلال عام 2026، برزت توجهات واضحة نحو إعادة إحياء التطريزات التقليدية والحرف اليدوية بأساليب معاصرة تجمع بين الأصالة والحداثة.

ويعتمد المصممون على عناصر مستوحاة من التراث المحلي، مثل الزخارف الهندسية والنقوش المستمدة من العمارة العربية والتطريزات اليدوية التي اشتهرت بها مناطق مختلفة في العالم العربي. كما يتم دمج هذه التفاصيل في تصاميم عصرية تناسب الأذواق العالمية، سواء في فساتين السهرة أو الملابس اليومية الفاخرة.

ويرى خبراء الموضة أن هذا التوجه يعكس رغبة متزايدة في إبراز الهوية الثقافية وسط سوق عالمية تميل إلى التشابه، إذ أصبحت القطع التي تحمل قصة أو جذوراً ثقافية أكثر جذباً للمستهلكين الباحثين عن التميز والخصوصية.

كما ساهم الاهتمام بالاستدامة في تعزيز مكانة الحرف اليدوية، إذ تعتمد العديد من هذه التقنيات على العمل اليدوي والإنتاج المحدود، ما يمنح القطع قيمة فنية أكبر مقارنة بالإنتاج الصناعي واسع النطاق.