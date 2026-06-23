علّق الفنان المصري محمد عادل إمام، على مزاعم سداد والده الزعيم عادل إمام ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه، واصفاً الرواية بشائعة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، ورغم غرابتها، أكد أن الأسرة اعتادت عليها منذ سنوات طويلة، بحسب تعبيره.

«صقر وكناريا»

وكشف محمد إمام كواليس تجربته السينمائية الجديدة في فيلم «صقر وكناريا»، مؤكداً مشاركته في الفيلم كونه عملاً ينتمي إلى الكوميديا العائلية، التي تجمع وتلم شمل أفراد الأسرة الواحدة لمشاهدة فيلم سينمائي، لافتاً إلى أن العمل يعتمد على تقديم حالة ترفيهية تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية في إطار يناسب مختلف الفئات العمرية.

وأكد أنه لا يشعر بأي قلق بشأن طرح الفيلم بالتزامن مع موسم الامتحانات في المدارس، أو لأي اعتبارات تتعلق بتحديات أخرى لا علاقة لها بمضمون الفيلم، على حد قوله.

وشدد على أن العمل الجيد قادر على فرض حضوره في أي توقيت، بغض النظر عن الموسم السينمائي أو حجم المنافسة. وأوضح أن الجمهور يبحث حالياً عن أعمال مختلفة ومميزة، وهو ما يراهن عليه فريق الفيلم.

وتحدث إمام عن تعاونه وثنائيته مع الفنان شيكو في بطولة فيلم «صقر وكناريا»، واصفاً إياه بأنه من ألطف الفنانين الذين عمل معهم، إلى جانب كونه صاحب موهبة كوميدية كبيرة، مُشيراً إلى أن شيكو أضاف العديد من المفارقات الكوميدية داخل الأحداث، مؤكداً أن حالة من الانسجام الفني جمعتهما خلال مراحل التحضير والتصوير.

تحديات الأكشن

وعن مشاهد الحركة، أوضح محمد إمام أنه يحرص في معظم أعماله على تنفيذ مشاهد الأكشن بنفسه دون الاستعانة بممثل بديل، لافتاً إلى أن مشاهد الحركة في «صقر وكناريا» تختلف بشكل واضح عما قدمه في تجاربه السابقة.

وأضاف: تنفيذ مشاهد الأكشن يظل من أصعب التحديات في أي عمل فني، نظراً لما قد يصاحبه من إصابات ومخاطر أثناء التصوير، لكنه أكد أن متعة مشاهدة النتيجة النهائية على الشاشة تجعل تلك الصعوبات أقل تأثيراً، وتمنحه دافعاً للاستمرار في تقديم هذا النوع من المشاهد.

تسريحة جديدة

وأشار الفنان المصري إلى أن إطلالته الأخيرة بتسريحة شعر مختلفة خلال العرض الخاص لفيلم «صقر وكناريا» ترتبط بتحضيره لمشروع فني جديد يعمل عليه حالياً، دون كشف تفاصيله.

وختم حديثه بتأكيد أنه سيبدأ التحضير لفيلم «شمس الزناتي 2» عقب الانتهاء من الحملة الترويجية الخاصة بفيلم «صقر وكناريا» وحضور عروضه الخاصة في عدد من الدول العربية، معرباً عن حماسته الكبيرة لهذه التجربة التي انتظرها فترة طويلة.