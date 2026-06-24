في خطوة تصعيدية، أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر إحالة الفنان المصري فادي خفاجة إلى التحقيق، بعد التصريحات المثيرة التي أدلى بها أخيراً بشأن دور النقابة في أزمة والدة الصحية.

رد رسمي من النقابة

وأوضح مجلس إدارة النقابة، برئاسة الفنان أشرف زكي، في بيان صحفي، أن ما تم تداوله بشأن أحقية والد فادي خفاجة في الاستفادة من خدمات النقابة لا يتوافق مع البيانات الرسمية الموجودة لديها، مؤكداً أن والده ليس عضواً بالنقابة ولا يخضع لأي من مظلاتها العلاجية أو المهنية.

دعم سابق في أوقات الأزمات

ورغم ذلك، شددت النقابة على أنها لم تتأخر عن تقديم المساندة الإنسانية للفنان ووالده في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى تدخلها خلال فترات مرضه السابقة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب مواقف أخرى قدمت خلالها الدعم والمساعدة بعيداً عن أي التزامات قانونية أو تنظيمية.

شهادات سابقة لصالح النقابة

وأكد البيان أن فادي خفاجة سبق أن أشاد بدور النقابة ونقيب المهن التمثيلية في أكثر من مناسبة إعلامية، معرباً وقتها عن تقديره للمساندة التي تلقاها خلال أزمات مختلفة مر بها، وهو ما اعتبرته النقابة تناقضاً مع التصريحات الأخيرة التي صدرت عنه.

إحالة للتحقيق

واختتمت النقابة بيانها بالإعلان عن رفضها اعتذاره واتخاذها إجراءات قانونية بحق الفنان، تضمنت إحالته إلى التحقيق للنظر في ما نسب إليه من تصريحات، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على مكانة النقابة والدفاع عن دورها، مع استمرارها في أداء واجبها المهني والإنساني تجاه أعضائها.

خلفية الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى استغاثة كان قد أطلقها فادي خفاجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب خلالها نقابة المهن التمثيلية بالتدخل لمساندة والده بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت رعاية طبية عاجلة.