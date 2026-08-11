كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، عن موعد عقد جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أنها ستعقد في روما مطلع سبتمبر القادم. واتهم المسؤول الأمريكي «حزب الله» بالسعي لعرقلة المفاوضات، موضحاً أن «المحادثات الفنية في روما اختتمت الخميس بعد ثلاثة أيام من النقاشات البنّاءة والمفصّلة».



وأشار في حديثه للصحفيين إلى أن الأطراف أنجزت التفاصيل اللازمة لتنفيذ المناطق التجريبية وجوانب أخرى من اتفاق الإطار، بما في ذلك التعاريف المشتركة لعمليات التحقق والتطهير، مبيناً أنه جرت مناقشة الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لدعم اتفاق الإطار، بما في ذلك التحقق من قِبَل طرف ثالث من عمليات التطهير التي يقوم بها الجيش اللبناني.



ولفت المسؤول إلى أن الوفد الأمريكي أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع الوفد اللبناني بشأن تقديم الدعم اللازم لإعادة الإعمار في الوقت المناسب، مشدداً على ضرورة أن تدرك جميع الأطراف التحديات الأمنية التي تواجه عملية التنفيذ، وهو ما أظهرته أحداث ليل الثلاثاء/الأربعاء.



وأوضح أن المجموعة العسكرية للتنسيق من أجل لبنان قدمت معلومات دقيقة وسريعة للطرفين، وستواصل تسهيل التواصل بينهما.



وقال المسؤول: «الوفود العسكرية أنجزت تحديد معايير التشغيل والخرائط المشتركة، واتفقت على خريطة طريق لفتح مناطق تجريبية مستقبلية» مضيفاً: «لدينا الآن تعاريف واضحة ومقاييس للنجاح، وفي الجولة القادمة من المحادثات الفنية، سيقدم لبنان خرائط طريق مفصّلة لتأمين مناطق جديدة بالتزامن مع المضي قدماً في تنفيذ العمليات في المناطق الحالية».



وجددت الولايات المتحدة تأكيد موقفها بشأن تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، فيما اتفق الطرفان على العمل مع الولايات المتحدة لتحديد مسار مستقبلي يدعم اتفاق الإطار.