أعلنت خفر السواحل اليمنية اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع ضحايا الهجوم الحوثي بالصواريخ الباليستية على سفينة في باب المندب إلى ستة قتلى من طاقم السفينة بينهم عسكريون يمنيون، وإصابة 10 آخرين، مستعرضة طبيعة الهجوم والجهود التي بذلتها لإنقاذ الطاقم.



وقالت قوات خفر السواحل في بيان على حسابها في «فيسبوك»: تمكنت قوات خفر السواحل اليمنية، بالتعاون مع فرق الإنقاذ التابعة لقوات المقاومة الوطنية، من إجلاء القتلى والمصابين وإنقاذ عدد من أفراد طاقم السفينة التجارية «تهامة» والبالغ عددهم 11 بحاراً من الجنسيتين الباكستانية والإندونيسية، وذلك عقب تعرضها اليوم في الساعة 9:30 صباحاً لهجوم متكرر بصواريخ تابعة لمليشيا الحوثي أثناء إبحارها في مضيق باب المندب.



وأضاف البيان: فور وقوع الهجوم على السفينة المدنية، تحركت فرق خفر السواحل، إلى جانب فرق الإنقاذ التابعة لقوات المقاومة الوطنية، إلى موقع الحادث للمساعدة في إنقاذ أفراد الطاقم وإجلاء الضحايا، موضحاً أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار جسيمة بها، إلى جانب سقوط عدد من القتلى والجرحى من أفراد طاقمها بينهم ثلاثة من الجنسية الباكستانية، وواحد من الجنسية الإندونيسية.



وأشارت إلى أنه وأثناء مباشرة فرق خفر السواحل وقوات المقاومة الوطنية عمليات الإنقاذ والإجلاء، استهدفت مليشيا الحوثي السفينة مجدداً بصاروخ آخر، في اعتداء طال موقع عمليات الإنقاذ وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات المشاركة في عملية الاستجابة.



وكشفت قوات خفر السواحل أن الحوثي لم يكتفِ باستهداف السفينة بالصواريخ بل حاول استهدافها بزورق مفخخ، قائلة: بعد نحو ثلاث ساعات من الهجوم، رُصد زورق مفخخ مسيّر تابع للمليشيا الحوثية يحاول الاقتراب من موقع السفينة من جهة البحر، وتم اعتراضه وتدميره من قبل قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل قبل وصوله إلى هدفه.



وذكر البيان أن الهجوم تسبب في مقتل 6 بينهم 4 من أفراد طاقم السفينة، (ثلاثة باكستانيين وواحد إندونيسي)، إضافة إلى اثنين من منتسبي اللواء الثاني بحري التابع لقوات المقاومة الوطنية، كما أصيب عشرة أشخاص، بينهم سبعة من أفراد طاقم السفينة، واثنان من منتسبي خفر السواحل، وأحد منتسبي اللواء الثاني بحري.



ودانت مصلحة خفر السواحل الاعتداء الحوثي، مؤكدة أنه يمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحياة البحارة وفرق الإنقاذ في مضيق باب المندب.



وذكرت القوات أن الهجوم الحوثي يكشف مجدداً عن المخاطر التي تشكلها هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية والممرات البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة استمرارها في أداء واجبها في حماية الملاحة البحرية، والاستجابة لنداءات الاستغاثة، وإنقاذ أرواح البحارة، والتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن وسلامة الممرات البحرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة والقوى المعنية بأمن الملاحة في المنطقة.