ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في جدة. واطّلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف.







اعتماد بناء أول قمر صناعي سعودي-مصري





وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، وعلى النطاقات الجغرافية التي يجوز لغير السعوديين التملك فيها، كما اعتمد مبادرة تصميم وبناء أول قمر صناعي سعودي-مصري مشترك، وتحويل الوحدة التنظيمية في وزارة الثقافة المسماة بـ«الأرشيف الثقافي» إلى مركز غير مستقل باسم «مركز ذاكرة الثقافة السعودية»؛ وفقاً لترتيباته التنظيمية.



كما وافق المجلس على اتفاقين في مجال توظيف العمالة بين المملكة العربية السعودية وكل من نيبال، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.







دعم جهود الاستقرار في المنطقة والعالم





تابع المجلس تطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً في هذا السياق التأكيد على المواقف الثابتة والراسخة للمملكة العربية السعودية في دعم الجهود المبذولة لإرساء ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم، والإسهام في الاستجابة للنداءات الإنسانية ومد يد العون والعطاء إلى المحتاجين والمتضررين في شتى أنحاء المعمورة.







مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية



أوضح وزير الإعلام سلمان يوسف الدوسري أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك المسارات التنموية في المملكة، والأهداف التي تحققت في الفترة الماضية على المستوى الوطني، بالتوازي مع تسجيل مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية، وتوالي الإنجازات والنجاحات لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامجها على مختلف الأصعدة.

وأشاد المجلس بتقدم المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026م، وتحقيقها المرتبة (الثالثة عشرة) عالمياً، و(الثالثة) على مستوى دول مجموعة العشرين، إلى جانب الارتقاء في جميع المحاور الرئيسة، وحصولها على المراكز (العشرة) الأولى في (74) مؤشراً فرعياً؛ مما يعكس فاعلية النموذج السعودي في المجالات ذات الصلة بالتنافسية.



ريادة في التحول الرقمي وتوطين التقنية





عدّ المجلس استمرار المملكة في المحافظة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «الأمن السيبراني» للعام الثالث على التوالي؛ تجسيداً لريادتها في هذا القطاع الحيوي في ظل المكتسبات التي حققتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومبادراتها الداعمة للتحول الرقمي، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته.





تقدير منجزات تحول القطاع الصحي





قدر مجلس الوزراء المنجزات التي حققها برنامج تحول القطاع الصحي في بناء منظومة أكثر تكاملاً وكفاية تضع صحة الإنسان في صدارة أولوياتها؛ بتسهيل الوصول إلى الخدمات والرفع من مستوى جودتها، وتعزيز الرعاية الطبية الشاملة بمختلف جوانبها، والتوسع في نطاق المدن الصحية، إضافة إلى ترسيخ الوقاية وتمكين المجتمع من تبني أنماط حياة صحية مستدامة.



أداء متقدم لبرنامج تطوير الصناعات



نوّه المجلس بتسجيل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» أداءً متقدماً خلال العام الماضي 2025م، مرسخاً دوره في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز جاذبية القطاعات الصناعية والتعدينية واللوجستية وغيرها، وإسهاماتها في نمو الاستثمارات والصادرات والمحتوى المحلي.







قرارات



اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى:



- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية والوزارة الاتحادية للاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



- تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الموريشيوسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الفنون والثقافة في جمهورية موريشيوس في شأن دعم المساجد، والتوقيع عليه.



- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية والمحكمة العليا في جمهورية المالديف.



- تفويض وزير البلديات والإسكان -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم في مجالات القطاعين البلدي والإسكاني بين وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في جمهورية الصين الشعبية.



- الموافقة على اتفاقين في مجال توظيف العمالة بين المملكة العربية السعودية وكل من: نيبال، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.



- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم والتدريب.



- الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال خدمات النقل الجوي.



- الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.



- اعتماد الحسابين الختاميين للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية (سابقاً)، والجامعة السعودية الإلكترونية، لعام مالي سابق.



- التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وجامعة الملك عبدالعزيز.



تعيين وترقيات







الموافقة على تعيين وترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي:



ــ تعيين محمد بن عبدالرحمن الصبيحي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الجوف.



ــ ترقية الدكتور أحمد بن عبدالله الفريح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.



ــ ترقية بدرية بنت عبدالرحمن الغانم إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.



ــ ترقية ندى بنت صالح السماعيل إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.



ــ ترقية خالد بن علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.



ــ ترقية عبدالله بن سعد الغنام إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.



ــ ترقية فهد بن ناصر السبيعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الطاقة.



ــ ترقية نايف بن عبيد الشيباني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.



ــ ترقية خالد بن أحمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.



ــ ترقية حمدي بن أحمد السهلي إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.



ــ ترقية نوف بنت عبدالرحمن المهيدب إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.



ــ ترقية سعود بن سعد الشمراني إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.



ــ ترقية ناصر بن عبدالله التركي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الإعلام.



ــ ترقية خالد بن عبدالله عسيري إلى وظيفة (مستشار بحث ديني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.