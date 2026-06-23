الفساتين على شكل بدلات رسمية.. أنوثة بلمسة قوة

تشهد صيحات الموضة في السنوات الأخيرة ظهور اتجاه جديد يجمع بين الأناقة الرسمية واللمسة الأنثوية الناعمة، من خلال تصاميم الفساتين المستوحاة من البدلات الرسمية. هذا الأسلوب يعكس توازناً بين القوة والأنوثة، ويمنح المرأة حضوراً لافتاً يجمع بين الجدية والرقي في آن واحد.

تعتمد هذه الفساتين على تفاصيل مستوحاة من البليزر مثل الأكتاف المحددة، الأزرار البارزة، والياقات الحادة، مع الحفاظ على شكل الفستان الأنثوي الذي يبرز القوام بطريقة ناعمة. هذا الدمج جعلها خياراً مفضلاً في الإطلالات الرسمية والمناسبات الراقية وحتى السجادة الحمراء.



وتقدّم دور أزياء عالمية هذا الاتجاه بأساليب مختلفة، إذ تميل بعض التصاميم إلى الطابع الكلاسيكي الهادئ، بينما تتجه أخرى إلى الجرأة عبر القصات غير المتوازنة أو الفتحات الجانبية أو استخدام الأقمشة اللامعة، ما يمنح كل قطعة شخصية مستقلة.

كما يعكس هذا الاتجاه تغيراً في مفهوم القوة الأنثوية في الموضة، إذ لم تعد الإطلالة الرسمية محصورة في البدل التقليدية، بل أصبحت تُترجم بأسلوب أكثر مرونة يسمح للمرأة بالتعبير عن نفسها دون التخلي عن الأناقة.

