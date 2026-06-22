شهد العرض الخاص لفيلم صقر وكناريا في إحدى صالات السينما بمدينة 6 أكتوبر حضورًا لافتًا لعائلة الفنان المصري محمد إمام، الذي حرص على مشاركة هذه اللحظة المميزة مع زوجته وأبنائه، إلى جانب عدد من أفراد عائلة الزعيم عادل إمام.

أبناء محمد إمام وحفيدات الزعيم

لفت أبناء محمد إمام الأنظار خلال ظهورهم النادر على السجادة الحمراء، بينما تداول الحضور لقطات له وهو يقبل زوجته وبناته. كما شهد العرض حضور عدد من أحفاد عادل إمام، الذين حرصوا على دعم محمد إمام في أحدث أعماله السينمائية، ليصبح الظهور العائلي أحد أبرز مشاهد الأمسية.

هالة مقبل تلفت الأنظار

ومن بين أفراد العائلة الذين حضروا العرض الخاص، برزت هالة مقبل، حفيدة عادل إمام من ابنته سارة، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها خلال المناسبة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع أفراد العائلة والحضور.

وشهد العرض الخاص حضور عدد كبير من الفنانين وصناع العمل، من بينهم: يسرا اللوزي، يارا السكري، محمود عبد المغني، أحمد ماجد، مروة أنور، جيلان علاء، وئام مجدي، إلى جانب عدد من الضيوف الذين حرصوا على الاحتفال بانطلاق الفيلم قبل طرحه للجمهور.

صقر وكناريا

تدور أحداث الفيلم حول شخصية «صقر»، المرتزق الشهير الذي يقرر الابتعاد عن عالم العصابات والمخاطر بحثًا عن حياة أكثر هدوءًا، لكن خططه تتغير تمامًا بعد لقائه بـ«بلال»، الكاتب المهووس بعالم الجاسوسية والمغامرات.

وتجمع الشخصيتين سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقودهما إلى مغامرات متلاحقة مليئة بالإثارة والمفاجآت، في إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق.