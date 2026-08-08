زار ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.

اطلع الضيوف خلال جولتهم على أقسام المعرض المتنوعة، التي شملت جناح الأنبياء، وجناح النبي محمد، وأجنحة تاريخ مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً، إلى جانب أجنحة المقتنيات والأدوات النبوية، والشمائل والأخلاق المحمدية، ورحلة حجة الوداع. وشاهد الضيوف عروضاً مرئية وتقنيات تفاعلية حديثة تُبرز سماحة الدين الإسلامي والسيرة النبوية المطهرة، من خلال لوحات الجرافيكس ثلاثية الأبعاد، والبانوراما التعليمية، وقاعات العرض السينمائي الرقمي. وفي ختام الزيارة، أعرب ضيوف البرنامج عن سعادتهم بما شاهدوه من تنظيم مميز ومقتنيات تاريخية تسهم في التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، مشيدين بما توليه السعودية من عناية بالتاريخ الإسلامي.

يُشار إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يستضيف في دفعته الحالية 250 معتمراً ومعتمرة، يمثلون 23 دولة من قارتي أوروبا وآسيا.