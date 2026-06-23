وصف الفنان المصري محمود الليثي علاقته بالفنانة شيرين عبدالوهاب بالخاصة، مؤكداً بأنها بمثابة شقيقته.

لحمي ودمي

وقال الليثي خلال استضافته في برنامج «الحكاية»: «قبل أن أتعرّف على شيرين كنت من أشد المعجبين بفنها وأغنياتها، أنا أعشق شيرين وأعشق فنها، ومن أوائل المعجبين بأعمالها، وبعيداً عن كل ذلك فهي بمثابة أختي ولحمي ودمي مثل أشقائي الحقيقيين»، مشيراً إلى موقف يعكس مدى قربه منها، لافتاً إلى تلقيه اتصالاً منها أثناء انشغاله بتحضير إحدى أغنياته طالبة منه الحضور لمساعدتها في أمر ما، مؤكداً تركه عمله والتسجيل والتوجه إليها فوراً دون تردد.

وأضاف: «قلت لها عمري ومستقبلي وعيالي وكل ما أملكه تحت أمرك».

أغنيات مميزة

وأكد أن شيرين تحضّر حالياً مجموعة جديدة من الأغنيات لطرحها قريباً، مشيراً إلى استماعه لهذه الأغنيات، وأنها جميلة، متوقعاً أن تحقق هذه الأغنيات الجديدة نجاحاً كبيراً.

لافتاً إلى أن أقرب أغنياتها إلى قلبه هي «بطمنك»، مؤكداً أن الأغنية كانت سبباً في ارتباطه بزوجته.