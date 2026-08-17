بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم (الاثنين)، مناوراتهما الصيفية المشتركة، التي تستمر حتى 27 أغسطس الجاري.

محاكاة تهديدات واقعية

وتشمل المناورات، وفقا لوكالة يونهاب الكورية للأنباء، عمليات مشتركة في جميع المجالات، بهدف تعزيز جاهزية البلدين وقدراتهما من خلال محاكاة تهديدات واقعية تعكس التطورات المتسارعة في الحروب الحديثة.

مناورات سنوية رئيسية

وتُعد مناورات «أولتشي فريدوم شيلد» مناورات مشتركة رئيسية تُجرى سنويا للتدرب على مواجهة أي طارئ، إلى جانب مناورات «فريدوم شيلد» التي تُجرى في فصل الربيع.

انتقال قيادة العمليات العسكرية

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه يتوقع أن تدعم المناورات الاستعدادات الجارية لانتقال قيادة العمليات العسكرية المشروط، إذ تعمل سيئول وواشنطن على هذا الانتقال وفق خطة ثلاثية المراحل، فيما تجري حاليا عملية تقييم المرحلة الثانية.