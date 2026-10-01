يواجه الآباء والأمهات تحدياً يومياً مرهقاً عندما يتحول أنين الأطفال والتذمر المستمر إلى وسيلة أساسية لطلب الحاجات أو التعبير عن الضيق، وسط محاولات شائعة للتعامل مع هذا السلوك عبر الصراخ المتبادل أو التجاهل التام، وهو ما يحذر منه خبراء التربية لتسببه في تفاقم المشكلة بدل علاجها.

ويؤكد متخصصو التربية وعلم النفس الاجتماعي أن الخطوة الأولى تتطلب فهم الأسباب الخفية الكامنة وراء التذمر وعدم التركيز على نبرة الصوت وحدها، إذ غالباً ما يكون الطفل في حالة إرهاق جسدي، أو جوع، أو إحباط نفسي، أو عاجزاً عن التعبير اللغوي الصريح عما يحتاجه في تلك اللحظة.

وينصح الخبراء بضرورة الاعتراف بمشاعر الطفل وتفهمها أولاً، مع تدريبه بأسلوب هادئ وواضح على نبرة التواصل الصحيحة، كأن يوجه له الأب أو الأم جملة حازمة ومباشرة: «أنا مستعد تماماً للاستماع إليك عندما تتحدث بطريقة مفهومة»، مما يحمي البيئة الأسرية من الدخول في جدالات عقيمة حول طريقة الكلام.

ويشدد التقرير على أهمية ثبات الوالدين في ردود أفعالهما وموقفهما التحريري والسلوكي، فحصول الطفل على طلباته كلما لجأ إلى الأنين يكرس لديه انطباعاً بأن هذه الطريقة نجحت وتفي بالفرض. وفي المقابل، فإن وضع حدود صلبة ومفهومة مع الحفاظ على التعاطف الأبوي يضمن اكتسابه أساليب تواصل ناضجة وفعالة.