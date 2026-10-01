أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الخميس)، بوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث. وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية، وبحث تنسيق جهود البلدين الصديقين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.