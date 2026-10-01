أجرى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًا اليوم (الخميس)، بوزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث. وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية الدفاعية السعودية الأمريكية، وبحث تنسيق جهود البلدين الصديقين الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز أمن واستقرار المنطقة
1 أكتوبر 2026 - 20:58 | آخر تحديث 1 أكتوبر 2026 - 20:58
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«عكاظ» (الرياض)
Defense Minister Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz made a phone call today (Thursday) to U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth. During the call, they reviewed the Saudi-American strategic defense partnership and discussed coordinating the efforts of the two friendly countries aimed at enhancing security and stability in the region, as well as addressing several regional and international issues of mutual interest.