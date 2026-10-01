هل يعتذر جيسوس لـ«رونالدو»؟.. مصادر توضح لـ«عكاظ»

كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» موقف مدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيسوس من تقديم اعتذار رسمي لقائد المنتخب كريستيانو رونالدو، عقب مباراة اليوم (الخميس) أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

سبب الأزمة

وتوترت العلاقة بين رونالدو وجيسوس خلال الأيام الماضية، بسبب جلوس «الدون» على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام النرويج.

ورغم محاولات التهدئة، أعلن رونالدو مغادرة معسكر البرتغال، وذلك بعد ساعات قليلة من مؤتمر جيسوس، الذي أكد خلاله أنه لن يغير قناعاته الفنية، حتى لو كان ذلك من أجل قائد المنتخب.

جيسوس لن يعتذر

وقالت المصادر: «جيسوس لن يقدم اعتذاراً رسمياً لرونالدو بعد مباراة الدنمارك، وما يتردد بشأن الاعتذار غير صحيح».

وأضافت المصادر: «رونالدو لم يبلغ جيسوس بقرار الاعتزال الدولي قبل مغادرته معسكر البرتغال، لكن من المرجح ألا يرتدي نجم النصر قميص البرتغال مجدداً في وجود جيسوس».

ترقب قرار رونالدو

وبحسب تقارير صحفية برتغالية، فإن رونالدو قرر اعتزال اللعب مع منتخب البرتغال، لكن «الدون» لم يعلن قراره حتى الآن، إذ سافر إلى العاصمة الإسبانية مدريد للحصول على فترة راحة، قبل العودة إلى النصر لاستئناف المنافسات.