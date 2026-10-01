كشف تقرير صحفي عن قرار صادم من قائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، عقب أزمته مع مدرب منتخب بلاده جورجي جيسوس، ومغادرته المعسكر قبل مواجهة الدنمارك المقررة اليوم (الخميس) في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتوترت العلاقة بين رونالدو وجيسوس خلال الأيام الماضية، بسبب جلوس «الدون» على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام النرويج، ورغم محاولات التهدئة، فإن رونالدو أعلن منذ قليل مغادرته المعسكر، وذلك بعد ساعات قليلة من مؤتمر جيسوس الذي أكد فيه أنه لن يغير قناعاته الفنية حتى لو كان ذلك من أجل قائد المنتخب.

رونالدو يقرر الاعتزال دولياً

وبحسب صحيفة «أوجوجو» البرتغالية، فقد اتخذ رونالدو قراراً لا رجعة فيه، وهو عدم تمثيل البرتغال بعد الآن، وبالتالي ستُسجل مباراة ويلز، التي أُقيمت على ملعب ألفالادي، في التاريخ باعتبارها آخر مباراة له مع المنتخب البرتغالي.

بيان رونالدو

وأصدر رونالدو بياناً منذ قليل، قال فيه: «عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب الوطني، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررتُ مغادرة المعسكر التدريبي للمنتخب».

وأضاف: «في الوقت المناسب، سأكشف للشعب البرتغالي حقيقة الأسباب الكامنة وراء مغادرتي معسكر المنتخب الوطني، الذي لطالما كرّستُ نفسي لخدمته، لقد حان الوقت الآن لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي بلا استثناء».