يواجه الفنان المصري محمد رمضان نزاعًا قضائيًا جديدًا في مصر، بعد تحرك منتجة قانونيًا ضده بسبب استخدام مقطع من أغنية «أنا مليونير» للمطرب أحمد جعفر، في أحد أعماله، وسط اعتراض على استخدام المقطع دون الحصول على موافقات أصحاب الحقوق، بحسب ما تضمنته الدعوى.

مقطع غنائي وراء الأزمة

واستندت الدعوى إلى استخدام مقطع غنائي يتضمن عبارة «على أي أرض نزلتها كسبت محبة أهلها»، وهي من كلمات وألحان وإنتاج أحمد جعفر، إذ اعتبرت المنتجة أن الاستعانة بهذا الجزء من الأغنية تمت دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق والحصول على الأذونات اللازمة، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحسم النزاع.

محاولة للتوصل إلى حل

وقبل تصعيد الأمر قضائيًا، حاولت المنتجة التواصل مع أسرة محمد رمضان، إذ أجرت اتصالًا مع شقيقه وأبلغته باعتراضها على استخدام المقطع الغنائي.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أبلغها شقيق الفنان بأنه سيتحقق من ملابسات استخدام المقطع، إلا أن المنتجة ذكرت أن ذلك لم يسفر، من وجهة نظرها، عن إجراء أنهى الخلاف أو عالج مسألة الحقوق.

القضية أمام الجهات المختصة

وعقب عدم التوصل إلى تسوية، لجأت المنتجة إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيث أقامت دعوى بشأن استخدام المقطع، لتصبح الواقعة قيد النظر أمام الجهات المختصة.

وتظل الاتهامات الواردة في الدعوى محل نظر الجهات المختصة، فيما لم يصدر حتى الآن حكم نهائي يفصل في الاتهامات أو يحسم المسؤولية القانونية بشأن استخدام المقطع الغنائي.