يعيش النجم أحمد عز فترة نشاط سينمائي لافت، إذ يرتبط بثلاثة أفلام جديدة في مراحل مختلفة من التحضير والتصوير، مقدّمًا من خلالها مزيجًا واسعًا بين الأكشن والتشويق والكوميديا، بعد ظهوره السينمائي مطلع عام 2026 في فيلم Seven Dogs.

ويستكمل عز حاليًا تصوير فيلم (فرقة الموت) بعد فترة توقف، تمهيدًا للانتهاء من مشاهده المتبقية استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة. ويشارك في العمل آسر ياسين ومنة شلبي وبيومي فؤاد، وهو من إخراج أحمد علاء الديب وتأليف صلاح الجهيني، وتدور أحداثه في إطار تشويقي يعتمد على الإثارة.

كما تعاقد عز على فيلم جديد بعنوان (الجينيس)، في تجربة مختلفة عن أعماله الأخيرة، إذ ينتمي الفيلم إلى أجواء اللايت كوميدي، ويجمعه لأول مرة بالمخرج خالد مرعي، فيما يتولى يوسف معاطي كتابة السيناريو.

وفي خطوة ثالثة، وقّع عز قبل يومين عقد بطولة فيلم (العارف 2)، ليعود إلى عالم الجزء الأول الذي قدّمه عام 2021، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه العمل عند طرحه. الفيلم الجديد من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء، وإنتاج محمد رشيدي.

وكان عز قد قدّم مطلع عام 2026 فيلم Seven Dogs، وهو عمل ينتمي إلى التشويق والأكشن، جمعه مجددًا بالنجم كريم عبد العزيز، وشاركت في بطولته مونيكا بيلوتشي، هنا الزاهد، تارا عماد ومنة شلبي.