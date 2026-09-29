كشف مدرب المنتخب العراقي عن تقديمه تقريراً إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم يتضمن ملاحظاته بشأن النقص الذي يعاني منه المنتخب في بعض المراكز، وفي مقدمتها قلب الدفاع والمهاجم الصريح، مشيراً إلى أن الأخطاء الفردية كانت وراء الأهداف الخمسة التي استقبلها المنتخب خلال البطولة.



وقال مدرب العراق: «الأمر يتعلق بتنظيمنا الدفاعي ودفاعنا. لدينا لاعبون في بعض المراكز اعتزلوا اللعب الدولي، وقدمت تقريراً إلى الاتحاد العراقي بشأن بعض المشكلات التي نعاني منها في مراكز محددة، مثل قلب الدفاع والمهاجم رقم 9».



وأضاف: «هناك الكثير من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون في هذه المراكز داخل العراق، ولا يوجد عدد كافٍ من اللاعبين المحليين الذين يشاركون فيها، وقد تناولت هذا الأمر في التقرير الذي قدمته».



وعن الأهداف التي استقبلها المنتخب العراقي، قال: «عندما أنظر إلى الأهداف الخمسة التي استقبلناها في هذه البطولة، أرى أن كل هدف جاء نتيجة خطأ فردي وليس خطأ جماعياً. من الناحية التكتيكية كانت أخطاء فردية، وهذا أمر من الصعب تقبله».



وتابع: «الأهم أن نتعلم من هذه الأخطاء. اللاعبون يتعلمون والجميع يتعلم، وبعد ذلك علينا المضي قدماً».



وأبدى مدرب العراق ثقته باستمرار منتخب بلاده في البطولة، قائلاً: «ما زلت أؤمن بأننا سنكون في الدور نصف النهائي. الطريقة التي أرى أنه يجب الاحتكام إليها هي تصنيف فيفا، وسنتعلم من تجربة الليلة ونقدم مستوى جيداً في نصف النهائي ونواصل مشوارنا».



وأشار إلى تأثير ضغط المباريات على خيارات الجهاز الفني، مضيفاً: «كان لدينا لاعبون لم يتمكنوا من المشاركة بعد يومين فقط من المباراة السابقة، سواء بسبب الإصابات أو الإرهاق، لكن كل ذلك جزء من عملية التعلم».



وأكد أن المشاركة في كأس الخليج تأتي أيضاً ضمن العمل للمستقبل، قائلاً: «الاتحاد العراقي يتحدث عن أن كأس الخليج تمثل بالنسبة لنا جزءاً من العمل للمستقبل».



وعن آلية حسم التأهل في ظل التساوي مع المنتخب العُماني، قال مدرب العراق: «ننتظر القرار لمعرفة ما إذا كنا سنستمر في البطولة أم لا، لأننا نتساوى مع عُمان في فارق الأهداف وكذلك في البطاقات الصفراء».



وأضاف: «إذا أرادوا أن يكون الحسم عادلاً، فأرى أن المنتخب الأعلى في التصنيف العالمي يجب أن يستمر. جميع المنتخبات لديها تصنيف لدى فيفا، ونحن أعلى في التصنيف من عُمان».



وتابع: «إنها طريقة قاسية جداً للخروج بالنسبة لأي من المنتخبين، وإذا خرجنا عن طريق سحب القرعة فلن يكون الحسم بناءً على التصنيف، وهذا في رأيي ليس عادلاً».



واختتم مدرب العراق حديثه بالتأكيد على أهمية الاستفادة من الأخطاء، قائلاً: «الجميع يرتكب الأخطاء، لكن الأهم هو كيفية التعلم منها والمضي قدماً».