ابتسمت القرعة للمنتخب العماني بعد أن اضطرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم إلى إجرائها، عقب تساوي المنتخبين العراقي والعماني في النقاط التسع التي حددتها لائحة البطولة لتحديد المتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليجي 27، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وكانتاللجنةفي وقت سابق استعرضت آلية تحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي، مؤكدة أن ترتيب المنتخبات في كل مجموعة يتم وفق المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لقواعد وشروط المباريات، بحسب مجموع النقاط التي يحصل عليها كل منتخب.



وفي حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم تحديد الترتيب وفق المعايير التالية:



• النقاط المحققة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.



• فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.



• عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.



• في حال استمرار التعادل، يعاد تطبيق المعايير السابقة على مباريات المنتخبات المتساوية فقط.



• فارق الأهداف في جميع مباريات البطولة.



• عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات البطولة.



• في حال كان المنتخبان المتعادلان قد التقيا في المباراة الأخيرة بينهما وكانا متواجدين على أرض الملعب، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح من علامة الجزاء.



• المنتخب الأقل حصولاً على نقاط البطاقات الصفراء والحمراء وفق النظام المعتمد.



• وفي حال استمرار التعادل، تجرى قرعة لتحديد ترتيب المنتخبات المتساوية.



وتُحتسب نقاط البطاقات التأديبية بواقع نقطة واحدة للبطاقة الصفراء، وثلاث نقاط عند حصول اللاعب على بطاقتين صفراوين في المباراة نفسها، وثلاث نقاط للبطاقة الحمراء المباشرة، وأربع نقاط عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء وبطاقة حمراء مباشرة في المباراة نفسها.