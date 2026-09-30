تتجه أنظار الجماهير الرياضية إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم (الأربعاء)، الساعة 8:30 مساءً، الذي يحتضن مواجهة القمة بين منتخبي قطر والإمارات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لحسم هوية متصدر المجموعة.

وضمن المنتخبان القطري والإماراتي تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، بعدما جمع كل منهما 6 نقاط من انتصارين، إلا أن المنتخب الإماراتي يتفوق بفارق الأهداف، عقب فوزه على اليمن برباعية نظيفة وعلى البحرين بثلاثية دون رد، فيما حقق المنتخب القطري الفوز على البحرين بهدفين دون مقابل، ثم تغلب على اليمن بهدف نظيف.

ويملك المنتخب الإماراتي، الذي يقود تدريبه الكرواتي زلاتكو، أفضلية في حسابات الصدارة، إذ يكفيه التعادل مع قطر للحفاظ على المركز الأول، بينما يدخل «العنابي» المواجهة بحثاً عن الفوز وانتزاع الصدارة قبل الانتقال إلى الدور الإقصائي.

وأكد مدرب المنتخب القطري الإسباني جولين لوبيتيغي، رغبة لاعبيه في مواصلة الانتصارات وتقديم مستوى قوي قبل خوض منافسات نصف النهائي، مشيراً إلى أن المنافسة على اللقب تتطلب التعامل مع كل مباراة بتركيز كامل.

وفي المباراة الثانية للمجموعة، يلتقي منتخبا البحرين واليمن على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة الساعة (8:30) مساءً، في مواجهة لا تحمل أهمية على صعيد التأهل، بعدما فقد المنتخبان فرصتهما في بلوغ نصف النهائي.

وكان خروج المنتخب البحريني، حامل لقب النسخة الماضية، من أبرز مفاجآت البطولة، بينما أنهى المنتخب اليمني مشواره في المجموعة دون تحقيق التأهل، رغم دخوله البطولة بمعنويات مرتفعة، عقب ضمانه الوصول إلى نهائيات كأس آسيا 2027.