انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% أمس (الإثنين)، مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أسابيع، مع تعرض المعدن النفيس لموجة بيع قوية في ظل تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول التي لا تدر عائداً. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 3.5% إلى 4136.81 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس خلال الجلسة 4110.55 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

خسائر تتسارع

وتسارعت خسائر المعدن على مدار جلسة (الإثنين)، إذ كان منخفضاً بنحو 2.7% في التعاملات المبكرة قبل أن تتجاوز خسائره 3%، فيما هبط في إحدى مراحل الجلسة بنحو 4%. كما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة للذهب منخفضة 3.5% عند 4168.40 دولاراً للأونصة.

ضغوط على المعادن النفيسة

وامتدت موجة التراجع إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفضت الفضة 4.7% إلى 61.27 دولاراً للأونصة، وتراجع البلاتين 2.9% إلى 1726.30 دولاراً، بينما خسر البلاديوم 4.4% مسجلاً 1211.45 دولاراً. وتترقب الأسواق خلال الأسبوع سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، بينها بيانات سوق العمل ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، للحصول على إشارات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأمريكية.