اجتاحت فيضانات عارمة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة العاصمة التايلندية بانكوك وعدداً من أقاليم البلاد أمس (الإثنين)، ما أدى إلى غمر أحياء سكنية وطرق بالمياه، ولجوء آلاف السكان إلى مراكز الإيواء المؤقتة.

وقالت وزارة الداخلية التايلندية إن الفيضانات طالت 41 إقليماً، بينها بانكوك، منذ 16 سبتمبر، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، وأثرت في أكثر من 580 ألف منزل.

أمطار تعادل شهراً كاملاً

وشهدت بانكوك هطول نحو 320 مليمتراً من الأمطار خلال يومين أو ثلاثة فقط، وهي كمية تقترب من متوسط ما تتلقاه المدينة عادة طوال شهر سبتمبر، ما أدى إلى إغراق أحياء كاملة وإرباك شبكة تصريف المياه. وأعلنت السلطات العاصمة منطقة متضررة من الفيضانات، فيما أظهرت بيانات رسمية تأثر نحو 52 ألف أسرة في بانكوك وحدها.

خسائر تتجاوز 320 مليون دولار

اقتصادياً، قدرت جامعة غرفة التجارة التايلندية وجامعة رانجسيت الخسائر المالية الأولية بنحو 12.3 مليار بات (قرابة 327 مليون دولار أمريكي)؛ وسط توقعات بأن تتسبب الكارثة في تقليص نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 2.1% خلال العام الحالي، مما يفرض ضغوطاً إضافية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا.