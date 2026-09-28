خرجت غيثة علاكي، زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد، عن صمتها عقب صدور الحكم الاستئنافي في فرنسا بسجنه لمدة 10 سنوات، على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية، لتعبر عن موقفها من القرار وتكشف تفاصيل قالت إنها عاشتها مع أسرة الفنان خلال سنوات القضية.

ونشرت غيثة رسالة مطولة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام»، أكدت خلالها تمسكها ببراءة زوجها، وتحدثت عن الإجراءات التي خضع لها طوال السنوات الماضية، إلى جانب طرحها تساؤلات بشأن ما قالت إنها معلومات ومواد قدمتها الأسرة إلى السلطات.

التزم بالشروط القضائية

وأوضحت زوجة سعد لمجرد أن زوجها ظل لما يقارب عشر سنوات تحت الإشراف القضائي، مشيرة إلى أنه التزم بالشروط المفروضة عليه، وكان يحضر عندما يطلب منه ذلك، كما سمح له بالسفر في فترات مختلفة قبل أن يعود مجددًا.

وأكدت أن الأسرة تعاونت مع الجهات المعنية طوال فترة القضية، وقدمت ما لديها من معلومات وأدلة عندما طلب منها ذلك، معتبرة أن التزام سعد بالإجراءات المفروضة عليه كان نابعًا من احترامه للقانون وثقته في العدالة.

مطالب مالية مقابل الحرية

وتطرقت غيثة إلى ما وصفته بمعلومات تلقتها الأسرة بشأن طلب أموال مقابل حرية زوجها، مؤكدة أنهم تعاملوا مع الأمر باعتباره مسألة تستوجب التحقيق والتدقيق، خاصة مع تأكيدها أن القضية، بحسب روايتها، لم تتضمن أدلة جنائية أو مادية تثبت الاتهام الموجه إليه.

وقالت إن الأسرة لم تستجب للمبلغ الذي قيل إنه مطلوب، مضيفة: «لم ندفع، واليوم هو في السجن»، معربة عن شعورها بأن ما قدمته الأسرة من تحذيرات ومعلومات لم يحظَ بالاهتمام الذي كانت تتوقعه.

«أين العدالة؟»

كما وجهت غيثة في ختام رسالتها عددًا من التساؤلات حول ما قالت إنه محاولات مزعومة لوضع مقابل مالي لحرية زوجها، وكذلك ما وصفته بادعاءات تتعلق بمناقشة الأموال مقابل تغيير الأقوال.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن سعد لمجرد ظل لسنوات ملتزمًا بالإشراف القضائي، وكان يحضر كلما طلب منه ذلك، ولا يغادر إلا وفق الإجراءات المسموح بها، مشيرة إلى أن عودته المتكررة كانت تعكس ثقته في النظام القضائي واحترامه للقانون.