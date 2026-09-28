يواصل المنتخب السعودي للفروسية استعداداته للمشاركة في منافسات مسابقة قفز الحواجز ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين، والتي تنطلق (الخميس) القادم، وسط غياب الفارس عبدالله الشربتلي، الذي استُبعد إثر تعرضه للإيقاف من الاتحاد الدولي للفروسية لمدة 30 يوماً.

وجاء قرار الإيقاف بعد حصول الشربتلي على إنذارين مسجلين في بطولتين مختلفتين، وفقاً للمادة (259) من قواعد قفز الحواجز لعام 2026، والمتعلقة برصد آثار دم بسيطة على الجواد أثناء المشاركة. وتقرر استبدال الشربتلي بزميله الفارس سعد العجمي؛ ليتكون الفريق السعودي بذلك من: عبدالرحمن الراجحي، وسعد العجمي، ورمزي الدهامي، وخالد المبطي.

يذكر، أن الفروسية السعودية تبحث خلال مشاركتها الحالية عن ميداليتها الآسيوية الحادية عشرة؛ حيث انطلق مشوارها الحافل منذ المشاركة الأولى في الدوحة 2006 بذهبية الفرق، والتي حافظت عليها في غوانزو 2010، وأتبعتها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد. كما حققت ذهبية الفردي عبر الشربتلي وفضية الفرق في إنشون 2014، وذهبية الفرق وبرونزية الشربتلي في جاكرتا 2018، وصولاً إلى النسخة الماضية «هانغتشو 2022»، التي توجت فيها بذهبية الفرق، وذهبية الفردي بواسطة الشربتلي.

من جهة أخرى، يخوض المنتخب السعودي لألعاب القوى نهائي سباق التتابع 4x100 متر على مضمار ملعب «ميزوهو بارك» الرياضي بمدينة ناغويا، وذلك الساعة 4:20 من مساء اليوم (الإثنين) بتوقيت السعودية.

ويمثل الأخضر في هذا السباق كل من: عبدالله أبكر، ومحمد داوود، وعبدالعزيز العطافي، وعبدالعزيز الجدعاني. وجاء التأهل إلى النهائي بعد احتلال المنتخب السعودي المركز الثالث في التصفيات بزمن قدره (39.09 ثانية)، خلف كل من الصين (38.41 ثانية) وتايوان (38.80 ثانية).