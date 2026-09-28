أكد مدرب المنتخب القطري جولين لوبيتيغي، أن تحسن الأداء في الشوط الثاني قاد العنابي لتحقيق الفوز بهدف نظيف في المواجهة أمام اليمن التي جرت اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية، ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة في مدينة جدة بالسعودية.



وحسم المنتخب القطري تأهله رسمياً لنصف النهائي عقب خسارة البحرين أمام الإمارات بنتيجة صفر-3 ضمن المجموعة ذاتها، رافعاً رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على نظيره البحريني بهدفين نظيفين.



وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء إن حسم التأهل للدور نصف النهائي من الجولة الثانية كان الهدف الأساسي الذي عمل على تحقيقه، مضيفاً أن الأداء في الشوط الأول كان أقل من الوسط.



وأوضح المدرب أنه قام بإجراء بعض التغييرات خلال المباراة بسبب معاناة بعض العناصر في صفوف المنتخب من الإجهاد والإرهاق، مشيراً إلى أن اللاعبين يمرون حالياً بمرحلة التعافي، مضيفاً أنه لم يحسم حتى الآن القائمة التي سيدفع بها في مباراة الجولة الثالثة أمام الإمارات، مؤكداً أنه يحاول دائماً اختيار أفضل العناصر المتاحة.



وعن مرحلة نصف النهائي من البطولة وهوية المنافس، أشار لوبيتيغي إلى أن الجهاز الفني سينتظر نتائج المباريات لمعرفة المنتخب الذي سيلتقي به، منوهاً إلى أن المنتخب القطري سيتعامل مع جميع المنتخبات بنفس التحدي والندية والرغبة في تحقيق الانتصار.