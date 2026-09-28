توجت إسبانيا بطلة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 عاماً ، بعدما تفوقت على كوريا الشمالية بركلات الترجيح (4-3)، بعد التعادل السلبي في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت اليوم في بولندا.



إذ حصل منتخب إسبانيا على اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما سبق له الفوز باللقب في عام 2022. في المقابل، دخلت كوريا الشمالية النهائي وهي تسعى إلى الاحتفاظ باللقب الذي أحرزته في كولومبيا عام 2024، كما كانت تطمح إلى تعزيز سجلها التاريخي في بطولات FIFA للشابات، لكن إسبانيا حالت دون تحقيق ذلك.



يأتي المنتخب الإسباني في المركز الثاني في ترتيب المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب برصيد لقبين، خلف منتخبات أمريكا وألمانيا وكوريا الشمالية برصيد ثلاثة ألقاب لكل منها.



وفي طريقه للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، قدم منتخب إسبانيا مستويات قوية، حيث فاز على نيجيريا بهدفين دون رد، ثم فاز على كاليدونيا الجديدة بنتيجة (11-0)، وتغلب على الصين بنتيجة (3-1) في دور المجموعات.



وفي دور الستة عشر، فاز منتخب إسبانيا على البرتغال بثنائية نظيفة، ثم تغلب على البرازيل في دور الثمانية بهدف نظيف، ثم فاز على إيطاليا بهدفين دون رد في الدور قبل النهائي.