أعلن منتخب إسبانيا، اليوم (الأحد)، إصابة مدافعه إريك غارسيا وعودته إلى نادي برشلونة، بعد تعرضه لإصابة قبل مواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

تفاصيل الإصابة

وقال منتخب إسبانيا في بيان رسمي، إن غارسيا يعاني بعض الانزعاج في ركبته اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات، تقرر استبعاده من القائمة بسبب قرب المباريات الدولية القادمة، وبالتالي تجنب أي مخاطر والحفاظ على صحة اللاعب.

بديل غارسيا

وأضاف البيان: «يحل لاعب أتلتيكو مدريد روبن لو نورماند، محل إريك غارسيا في معسكر المنتخب الإسباني الذي يلعب في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية».

موقف غارسيا من مباراة خيتافي

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، سيعود إريك إلى برشلونة، حيث سيخضع للعلاج بهدف أن يكون جاهزاً تماماً للمباراة القادمة، والمقرر إقامتها يوم السبت 10 أكتوبر ضد خيتافي في بطولة الدوري الإسباني.

ويُعدّ الدولي الإسباني أحد أعمدة الفريق الكتالوني، وقد لعب 469 دقيقة حتى الآن هذا الموسم، ليحتل المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأكثر خوضاً للدقائق.