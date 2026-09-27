أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته، في خطوة تأتي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في 25 أكتوبر المقبل، وتمهد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في البلاد.

وتأتي استقالة فوتشيتش بعد إعلان اعتزامه خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مرشحًا لمنصب رئيس الوزراء، بعدما اختاره الحزب التقدمي الصربي الحاكم لقيادة قائمته الانتخابية، في حال نجاحه في تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان فوتشيتش قد أعلن في وقت سابق أنه سيستقيل من منصب الرئيس في نهاية سبتمبر، بالتزامن مع استعداد البلاد لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، التي دعا إليها بعد حل الجمعية الوطنية في 9 سبتمبر الماضي.

وبموجب الدستور الصربي، يتولى رئيس الجمعية الوطنية مهام رئيس الجمهورية بصورة مؤقتة عقب الاستقالة، إلى حين انتخاب رئيس جديد، على ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر. وتشغل آنا برنابيتش، رئيسة الجمعية الوطنية، منصب الرئيسة بالإنابة خلال هذه المرحلة.

وتفتح الاستقالة الطريق أمام فوتشيتش للانتقال من موقع رئيس الدولة إلى المنافسة البرلمانية، في وقت تستعد فيه صربيا لانتخابات تشهد مشاركة الحزب الحاكم وحلفائه، إلى جانب حركة طلابية تقود احتجاجات مستمرة في البلاد.

وكان فوتشيتش قد وقّع في 9 سبتمبر مرسوم حل الجمعية الوطنية المنتخبة في ديسمبر 2023، ودعا إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 25 أكتوبر، استنادًا إلى مقترح قدمته الحكومة الصربية.

ويشغل فوتشيتش منصب رئيس صربيا منذ عام 2017، وبدأ ولايته الرئاسية الثانية في 2022، فيما يمنع الدستور انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين، ما دفعه إلى التوجه نحو منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة.

وتأتي الانتخابات وسط توترات سياسية واحتجاجات طلابية مستمرة منذ انهيار مظلة محطة السكك الحديدية في مدينة نوفي ساد في نوفمبر 2024، في حادث أسفر عن مقتل 16 شخصًا وأطلق موجة احتجاجات واسعة ضد الحكومة.

ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال الفترة المحددة دستوريًا بعد استقالة فوتشيتش، بينما تخوض البلاد في 25 أكتوبر الانتخابات البرلمانية المبكرة التي قد تحدد شكل الحكومة المقبلة ودور فوتشيتش في المشهد السياسي الصربي.