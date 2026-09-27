يستعد الفنان المصري يوسف الشريف للعودة إلى المنافسة الرمضانية في موسم 2027، من خلال مسلسل «الظل»، الذي ينتمي إلى دراما الحلقات القصيرة، ويتكون من 15 حلقة، في تجربة جديدة يخوضها الشريف بعد مشاركته في موسم رمضان 2026.

تفاصيل «الظل»

ويحمل «الظل» قصة السيناريست أحمد عبد الفتاح، فيما يتولى عمرو سمير عاطف كتابة السيناريو والحوار، ويقود المخرج أحمد نادر جلال العمل، بينما تتولى مها سليم مهمة الإنتاج.

ويجمع المسلسل عددًا من الأسماء التي سبق لها تقديم أعمال درامية متنوعة، فيما تواصل الشركة المنتجة استكمال التعاقدات الخاصة بباقي المشاركين في البطولة، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

يوسف الشريف في رمضان 2026

وكان يوسف الشريف قد شارك في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «فن حرب»، الذي شارك في بطولته ريم مصطفى، وشيري عادل، وكمال أبو رية، ومحمد جمعة، ودنيا سامي، وإسلام إبراهيم، ومحمد عبده، ومحمد ناصر، وكريم أدريانو، وإنجي سلامة، وأحمد سلامة، ويحيى أحمد، وريم رأفت، وميريت الحريري، وعبير فاروق، وياسر علي ماهر، وعزت زين، وأحمد رفعت.

وجاء «فن حرب» من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة».

عودة إلى السينما

وعلى الجانب السينمائي، يستعد يوسف الشريف لاستئناف نشاطه من خلال فيلم «ميلانو»، وهو الاسم المؤقت للعمل، بعد غياب عن شاشة السينما استمر نحو 8 سنوات، منذ مشاركته في فيلم «بني آدم» الذي عُرض عام 2018.