في قلب مدينة تستعد لاستقبال معرض دولي، تقف أجنحة تحولت من هياكل مؤقتة تُهدم بعد انتهاء الفعالية إلى بيان حي لفلسفة صفر نفايات، حيث يلتقي الإبداع المعماري بالوعي البيئي لتروى قصة مدهشة عن بناء وأثاث يولدان من جديد مرة بعد أخرى دون أن يفقدا روحهما أو جمالهما.



في المفهوم التقليدي، تعني نهاية المعرض بداية الانهيار، جرافات تهدم، حاويات تبتلع، مكبات تتمدد، بينما في نموذج صفر نفايات يتغير السؤال جذرياً، إذ نسأل كيف نحصد هذا. تخيل جناحاً بُني بالكامل من ألواح خشبية مثبتة بمسامير قابلة للفك، خالياً من المسامير اللاصقة والخرسانة المسلحة، وعند انتهاء الفعالية يفككه فريق متخصص قطعة قطعة، مرقماً كل عنصر برمز يشبه الباركود يحمل تاريخه الكامل، مصدر الخشب، عمره، عدد مرات استخدامه، بصمته الكربونية، فتصبح العملية حصاداً معمارياً يستخرج موارد ثمينة من مبنى اكتمل دوره.



وفي ركن من الجناح يجلس الزوار على مقاعد مصنوعة من أبواب قديمة أُعيد تشكيلها، كل خدش على سطحها سطر في سيرة ذاتية جماعية. طاولة المؤتمرات الكبيرة أرضية مستودع سابق صقلت وكشفت عن عروق خشب ظلت مخفية لعقود، بينما الأثاث المصمم بنظام التحول الدائم يدهش أكثر، كرسي ينفصل إلى مسند وطاولة صغيرة، رفوف تتحول إلى صناديق نقل، مكتب استقبال يطوى ليصبح منصة عرض، وكأن كل قطعة صممت بعمر افتراضي يتجاوز الحدث الواحد، ممثلة تجيد أدواراً متعددة على مسارح مختلفة.



حتى الخرسانة التي تبدو مستحيلة إعادة التدوير وجدت طريقها للثورة عبر كتل متشابكة تعمل بنظام الضغط والتوازن، كما في العمارة القديمة دون ملاط، وعند الفك تعود الكتل لمخزونها لتستخدم في أساسات أو جدران استنادية أو تطحن لتصبح ركاماً لخرسانة جديدة، فيما يثبت الحديد بوصلات ميكانيكية قابلة للفك ليعود لأفران الصهر بطاقة أقل بنسبة سبعين بالمئة من إنتاج حديد جديد. وخلف الكواليس تعمل شبكة معقدة من اللوجستيات العكسية، شاحنات تصل محملة بمواد من مواقع هدم سابقة في اللحظة ذاتها التي تغادر فيها شاحنات أخرى بمواد الفك، مستودعات مؤقتة تعمل كمستشفيات مواد، هنا يعالج خشب مصاب بالرطوبة، هناك يعاد طلاء معدن صدئ، في زاوية ثالثة تُخاط أقمشة كانت جدراناً لتصبح وسائد، أشبه بدورة دموية صناعية تضخ الموارد من حيث تتوفر إلى حيث تحتاج دون توقف أو هدر، فالرقم الذي يذهل الزوار دائماً، جناح بمساحة ألف متر مربع بنظام صفر نفايات يكلف بناء أولياً أكثر بنسبة خمسة عشر إلى عشرين بالمئة من التقليدي، لكنه يعود باستثمار يفوق أربعين بالمئة عند حساب قيمة المواد المستعادة، وتكاليف التخلص المتجنبة وقيمة البيع اللاحقة للمواد في سوق المواد المستعملة المعمارية المزدهر، والأكثر إثارة أن بعض الأجنحة تتحول بعد انتهاء المعرض إلى بنوك مواد، مخازن مفتوحة للمجتمع المحلي، يمكن لأي شخص فيها شراء باب أو نافذة أو ألواح بسعر رمزي، فيتحول الجناح من مساحة عرض نخبوية إلى مورد شعبي. وفي العمق، تكمن الفلسفة الأعمق من التدوير، صفر نفايات في الأجنحة ترفض منطق الاستخدام الواحد الذي تسلل لعالم البناء، وتستعيد حكمة الأجداد الذين كانوا يبنون بيوتهم لتدوم قروناً وينقلون أعمدتها الخشبية من جيل لجيل. وحين تغادر آخر شاحنة محملة بمواد الجناح المفكك، تبقى في الموقع أرض نظيفة وذاكرة جميلة ومواد تسير نحو حياة جديدة. وهنا تكمن الدهشة الحقيقية، عندما نعيد تعريف النفايات نكتشف أنها كانت موارد تنتظر من يفهم لغتها.