كشفت مصادر «عكاظ» أن استقالة المدير الرياضي المكلف في النادي الأهلي أسامة هوساوي جاءت على خلفية اختلاف في الرؤى مع اللجنة التنفيذية بشأن مستقبل مدرب الفريق الأول الهولندي مارينو بوسيتش، بعد مطالبة هوساوي بعدم استمراره في منصبه خلال المرحلة القادمة.



وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن هوساوي أبدى عدم قناعته باستمرار بوسيتش على رأس الجهاز الفني، وطالب بإقالته والبحث عن جهاز فني بديل، في ظل عدم رضا عدد من لاعبي الفريق عن العمل الفني للمدرب، وقناعتهم بأنه لم يقدم الإضافة الفنية المنتظرة للفريق منذ توليه المهمة.



وأوضحت المصادر أن رؤية هوساوي اصطدمت برفض اللجنة التنفيذية إقالة المدرب الهولندي، وتمسكها باستمراره، الأمر الذي وسّع دائرة الاختلاف بشأن إدارة الملف الفني للفريق الأول، ودفع هوساوي إلى تقديم استقالته من منصبه.



وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التنفيذية تتمسك باستمرار بوسيتش، ولا تتجه في الوقت الراهن إلى إقالته، في ظل رغبتها في منحه فرصة مواصلة مهمته وفق العقد المبرم معه.



وتأتي استقالة هوساوي بعد فترة قصيرة من تكليفه بإدارة الملف الرياضي خلفاً للبرتغالي روي بيدرو، لتفتح من جديد ملف الصلاحيات وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بالفريق الأول داخل النادي الأهلي.



وكانت تقارير منشورة اليوم قد أكدت تقدم هوساوي باستقالته، وأرجعت الخطوة إلى اختلافات في الرؤى وعدم حصوله على كامل الصلاحيات، فيما تكشف «عكاظ» أن ملف استمرار بوسيتش كان أحد أبرز نقاط الخلاف التي قادت إلى الاستقالة.