قدّم أسامة هوساوي استقالته من منصب المدير الرياضي المكلّف في النادي الأهلي، بعد فترة قصيرة من توليه المهمة، وسط تساؤلات عن الصلاحيات التي مُنحت له لإدارة شؤون الفريق الأول.

وبحسب المعلومات الواردة، لم يكن هوساوي راضياً عن الوضع العام داخل منظومة الفريق، ورأى أن عدم منحه الصلاحيات الكاملة حال دون أداء مهامه واتخاذ القرارات الداخلة في اختصاصه.

وكان الأهلي قد كلّفه بإدارة الملف الرياضي مؤقتاً عقب رحيل البرتغالي روي بيدرو، قبل أن تنتهي مهمته بالاستقالة.

لكن استقالة هوساوي لم تكن مجرد حدث عابر بل تفتح باباً أوسع من أسباب رحيله. فمنذ بداية الموسم، تتوالى مغادرة أسماء في مواقع مؤثرة داخل الأهلي، من رئيس النادي إلى المدير الفني إلى بعض الأعضاء.

وكلما أُغلق ملف باستقالة، ظهر سؤال عمّن يملك القدرة على ضبط الأمور قبل أن ينعكس هذا الاضطراب على الفريق.

لهذا بدا تكليف هوساوي فرصة لالتقاط الأنفاس. اسم يعرف الأهلي، ومهمة كان يُنتظر منها أن تمنح الملف الرياضي قدراً من الوضوح. لكن خروجه بعد وقت قصير، مع حديثه عن الصلاحيات، جعل السؤال أكثر إلحاحاً: هل تكمن أزمة الأهلي في الأشخاص الذين يغادرون، أم في الظروف التي تدفعهم إلى المغادرة

أبرز الاستقالات في الأهلي (2026)

* استقالة أسامة هوساوي: أعلن مدير الرياضة المكلففي سبتمبر 2026 بسبب اختلافات في الرؤى وقرارات استراتيجية مع الإدارة.

* استقالة خالد طاش عضو اللجنة التنفيذية بالنادي مطلع شهر سبتمبر 2026.

* استقالة ماتياس يايسله: أعلن النادي في أغسطس 2026 انتهاء العلاقة التعاقدية معه

* استقالة خالد الغامدي: وافقت شركة النادي الأهلي في نهاية يوليو 2026 على استقالة رئيس مجلس الإدارة خالد الغامدي تمهيداً لترشحه لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم.