زار وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، جرحى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، للاطمئنان على أحوالهم الصحية وتفقد أوضاعهم.

وخلال الزيارة، اطمأن الوكيل المخلافي على صحة الجرحى، وقدم لهم التهاني بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، مشيدًا بصمودهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة.

وثمّن المخلافي التضحيات التي قدمها جرحى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية..مؤكدًا أن ما قدموه من تضحيات سيظل محل تقدير واعتزاز، في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد وكيل أول المحافظة، اهتمام قيادة السلطة المحلية، بالجرحى، وحرصها على متابعة أوضاعهم وتقديم الرعاية والاهتمام اللازمين لهم.