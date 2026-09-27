عزز مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة حضوره في الرعاية الصحية التخصصية عالميًا، بعد إدراج خمسة من تخصصاته الطبية، للمرة الأولى، ضمن قائمة أفضل المستشفيات التخصصية عالميًا لعام ٢٠٢٧ (World’s Best Specialized Hospitals 2027) الصادرة عن مجلة نيوزويك بالتعاون مع ستاتيستا.

وأظهرت النتائج الرسمية للتصنيف تصدر مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة المستشفيات السعودية، من القطاعين الحكومي والخاص، في ثلاثة تخصصات طبية هي طب الكلى، وطب الجهاز الهضمي، وطب الجهاز التنفسي. كما جاء المستشفى في المركز الأول بين مستشفيات القطاع الخاص، والثاني على مستوى جميع المستشفيات السعودية في تخصص جراحة المسالك البولية.

وشمل التصنيف خمسة تخصصات في مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة، وجاء ترتيبها عالميًا ومحليًا على النحو التالي:

١- طب الكلى: المرتبة 50 عالميًا من بين ١٠٠ مستشفى، والأولى بين المستشفيات السعودية من القطاعين الحكومي والخاص.

٢- طب الجهاز الهضمي: المرتبة 99 عالميًا من بين ١٧٥ مستشفى، والأولى بين المستشفيات السعودية من القطاعين الحكومي والخاص.

٣- طب الجهاز التنفسي: المرتبة 129 عالميًا من بين ١٥٠ مستشفى، والأولى بين المستشفيات السعودية من القطاعين الحكومي والخاص.

٤- جراحة المسالك البولية: المرتبة 123 عالميًا من بين ١٢٥ مستشفى، والأولى بين مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، والثانية بين جميع المستشفيات السعودية.

٥- طب الأورام: المرتبة 291 عالميًا من بين ٣٠٠ مستشفى.

ويعكس هذا الحضور في خمسة تخصصات طبية التطور المستمر في قدرات مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة على تقديم رعاية تخصصية متقدمة، مدعومة بالكفاءات الطبية المتخصصة، والتقنيات الحديثة، والممارسات السريرية القائمة على الجودة وسلامة المرضى وتحسين النتائج الصحية.

وقال الدكتور مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية:

«يمثل إدراج خمسة من تخصصات مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة ضمن الأفضل عالميًا، وتصدر ثلاثة تخصصات منها بين المستشفيات السعودية المدرجة في التصنيف، تقديرًا للتطور المستمر في قدراتنا السريرية والتخصصية، ويعكس جهود فرقنا الطبية في تقديم رعاية ترتكز على الجودة والنتائج التي تهم المرضى.

ونواصل الاستثمار في الكفاءات الطبية والتقنيات المتقدمة، وتطوير نماذج الرعاية والممارسات السريرية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية التخصصية وتعزيز حضور المملكة العربية السعودية على خارطة الرعاية الصحية العالمية».

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للحضور المتنامي لمستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة في التصنيفات والمؤشرات الصحية الدولية؛ إذ أُدرج ضمن قائمة أفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2026، كما حافظ على مكانته كأفضل مستشفى خاص في المملكة العربية السعودية لخمس سنوات متتالية وفق تصنيفات Newsweek.

كما أُدرج المستشفى ضمن قائمة أفضل المستشفيات التخصصية في الشرق الأوسط لعام 2026 في خمسة تخصصات طبية شملت أمراض القلب، والأورام، وطب الأطفال، وجراحة العظام، وطب الأعصاب.

ويعزز المستشفى قدراته في مجال الرعاية التخصصية بحصوله على 14 اعتمادًا لمراكز التميز من Surgical Review Corporation (SRC)، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا لأكبر عدد من مراكز التميز المعتمدة في مستشفى واحد.

وعلى المستوى الوطني، واصل مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة تحقيق إنجازات متقدمة في مجالات الجودة وسلامة المرضى والتميز المؤسسي، حيث صنّفه مجلس الضمان الصحي «مستشفى رائدًا» (Market Leader) ضمن برنامج «تصنيف ضمان»، بعد تحقيق نتيجة بلغت 110%، كما جاء ضمن أفضل 10 مقدمي خدمات الرعاية الصحية في البرنامج للنصف الأول من عام 2025.

كما حصل المستشفى على المستوى الذهبي في معايير سلامة المرضى من المركز السعودي لسلامة المرضى في الدورة الأولى من البرنامج، ليكون أول مستشفى والوحيد في المملكة الذي حقق هذا المستوى ضمن تلك الدورة، في تأكيد على التزامه بتطبيق معايير سلامة المرضى وتعزيز ممارسات الجودة والتحسين المستمر.

ويؤكد تصنيف Newsweek World’s Best Specialized Hospitals 2027 استمرار مستشفى الدكتور سليمان فقيه – جدة في تطوير خدماته التخصصية وتعزيز قدراته السريرية والاستثمار في الكفاءات والتقنيات الحديثة، بما يدعم تقديم رعاية صحية متقدمة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، ويسهم في تعزيز حضور القطاع الصحي السعودي على المستوى الدولي.

ضمن الأفضل عالميًا في خمسة تخصصات ويتصدر مستشفيات القطاع الخاص بالمملكة في أربعة منها وفق تصنيف Newsweek 2027

المستشفى يحتل المركز الأول بين المستشفيات السعودية في طب الكلى والجهاز الهضمي والرئة، والأول بين مستشفيات القطاع الخاص في جراحة المسالك البولية.