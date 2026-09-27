استعرض التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب جهوده في محاربة الإرهاب عبر مجالات عمله الفكرية والإعلامية، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكرية. جاء ذلك خلال مشاركة التحالف في المؤتمر الدولي «جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة الانحرافات الفكرية»، الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خلال يومي 27 و28 سبتمبر 2026، بمشاركة علماء وباحثين ومتخصصين من داخل المملكة وخارجها.



برامج تدريبية وتطبيقية



وتسلّط المشاركة الضوء على المبادرات التي تنقل المعرفة إلى برامج تدريبية وتطبيقية، وتدعم تكامل الجهود بين الجهات المعنية. وتؤكد مشاركة التحالف في المؤتمر حرصه على الإسهام في النقاش العلمي حول مواجهة الانحرافات الفكرية، والتعريف بما يقدمه من دراسات ومبادرات إستراتيجية تدعم جهود الدول الأعضاء في الوقاية من التطرف ومحاربة الإرهاب، وتعزز تبادل الخبرات بين المؤسسات والباحثين والمتخصصين.



إصدارات وأبحاث ودراسات



وتتيح لوحة تفاعلية للزوار الاطلاع على برامجه ومبادراته الإستراتيجية، وأهدافها ومنهجية تنفيذها في الدول الأعضاء، ودورها في بناء القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب والتطرف. ويعرض التحالف إصداراته وأبحاثه ودراساته المتصلة بمحاربة الإرهاب، وما تتناوله من قضايا التطرف والانحراف الفكري وسبل الوقاية منهما.