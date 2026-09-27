لم تكن العروس في صعيد مصر تمسك باقة الزهور وهي تجلس في حفل زفافها بقرية «أسمنت» التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا. وبدلاً من ذلك، حملت بين يديها سلاحاً آلياً خفيفاً، وأخذت تتمايل به على أنغام الاحتفال وسط المدعوين الذين تحول حفلهم إلى استعراض بالأسلحة النارية والذخيرة الحية.

ظن المشاركون في حفل الزفاف أن اللقطة مرت بسلام وأن ذكريات ذلك اليوم اندثرت مع الزمن، إلا أن خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي كان لها رأي آخر. فعندما أعاد مستخدمون تداول مقطع الفيديو بكثافة خلال الساعات الأخيرة، التقطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا المخالفة فوراً.

ورغم أن التحريات كشفت أن المقطع القديم يعود إلى نحو عام ونصف، إلا أن التفاخر بالسلاح الآلي وترويع المواطنين لا يسقط بالتقادم في أروقة وزارة الداخلية.

وسرعان ما حددت مباحث مركز نقادة هوية المتواجدين في الفيديو وداهمت موقعهم. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص ظهروا في المقطع المتداول، كان من بينهم العروس وقريبتها وثلاثة من أقاربها الرجال، كما جرى التحفظ على السلاح الآلي المستخدم في المقطع الاستعراضي.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحصول الواقعة بداعي «الابتهاج بالزفاف»، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالة العروس وبقية المضبوطين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول حيازة سلاح بدون ترخيص.