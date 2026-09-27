تحولت شوارع في مدينة نيويورك الأمريكية إلى ممرات مائية بعدما اجتاحت الفيضانات مناطق ساحلية، في مشهد دفع سكانًا في حي كوينز إلى استخدام القوارب للتنقل وسط ارتفاع منسوب المياه.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام أمريكية سكانًا يستقلون قوارب في المناطق التي غمرتها المياه، فيما واجهت أجزاء من المدينة والولايات المحيطة بها اضطرابات واسعة بسبب عاصفة «نور إيستر» التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات نيويورك حالة طوارئ في عدد من المناطق، بعدما حذرت أجهزة الأرصاد من أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات ساحلية، مع توقعات باستمرار الظروف الخطرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث كانت سلطات المدينة قد حذرت من رياح قد تصل هباتها إلى نحو 80 كيلومترًا في الساعة، مع احتمال سقوط أشجار وخطوط كهرباء.

وامتدت تأثيرات العاصفة إلى نيوجيرسي، حيث أعلنت الولاية حالة الطوارئ في 8 مقاطعات ساحلية، مع توقعات بفيضانات مدّية واسعة ورياح قوية وأمواج مرتفعة. وحذرت السلطات من أن ارتفاع المد قد يجعل بعض الطرق غير قابلة للمرور، خصوصًا في المناطق الساحلية والمنخفضة.

وفي نيويورك، أسفرت العاصفة عن وفاة رجل يبلغ 56 عامًا في بروكلين بعدما سقطت عليه شجرة أثناء وجوده في موقف للسيارات، وفق ما أعلنت هيئة الإسكان في المدينة. كما تسببت الرياح في سقوط أشجار وخطوط كهرباء في مناطق أخرى، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة المرور.

وتزامن ذلك مع اضطرابات في خدمات النقل، إذ أبلغت السلطات عن فيضانات أدت إلى تعليق بعض خدمات القطارات في مناطق من لونغ آيلاند، فيما تعرضت مطارات عدة في المنطقة لتأخيرات وإلغاءات بسبب الأحوال الجوية. وبلغت حصيلة الرحلات المتأخرة نحو 2459 رحلة، مقابل إلغاء 439 رحلة وفق بيانات «FlightAware» خلال ذروة تأثير العاصفة.

كما تسببت العاصفة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، إذ تجاوز عدد المنازل والمنشآت المتضررة من انقطاع الكهرباء 100 ألف في مناطق من شمال شرق الولايات المتحدة، بالتزامن مع رياح قوية وأمطار غزيرة وأمواج مرتفعة.

وتأتي هذه الظروف في وقت يواجه فيه شمال شرق الولايات المتحدة واحدة من أقوى العواصف الساحلية خلال هذه الفترة، مع امتداد تأثيراتها من مناطق قرب واشنطن إلى ولايات نيو إنجلاند.

وتحمل عواصف «نور إيستر» عادة رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة وأمواجًا مرتفعة، وقد تؤدي عندما تتزامن مع المد المرتفع إلى تفاقم الفيضانات الساحلية، خصوصًا في المناطق المنخفضة والجزر والحواجز الرملية على طول الساحل.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من ظروف ساحلية خطرة، فيما دعت السلطات السكان إلى تجنب الطرق التي غمرتها المياه والالتزام بتعليمات الطوارئ، مع استمرار تأثير العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع.