عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.

إحالة 28 موضوعاًَ

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة 28 موضوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، تضمنت عدداً من التقارير السنوية، من بينها التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، والتقارير السنوية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة حائل، وجامعة الطائف، وجامعة الملك خالد، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

كما شملت الموضوعات المحالة عدداً من مشروعات الأنظمة، تمهيداً لعرضها على المجلس تحت القبة، إلى جانب مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون واتفاقات في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والإعلامية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.