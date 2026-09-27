أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تقديم المملكة دعماً مالياً بقيمة 6 ملايين دولار لبرامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وذلك خلال لقائه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

ويتوزع الدعم المالي المقدم من المملكة للمركز على أربع سنوات ميلادية اعتباراً من العام المالي 2027، والذي يعكس إيمان المملكة بأهمية وجود مركز أممي يقدم برامج بناء القدرات في مختلف مجالات مكافحة الإرهاب.

ويأتي دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب انطلاقاً من دورها المحوري في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أياً كان مرتكبوه، وإدراكاً منها لأهمية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودوره البناء والفعال في بناء القدرات للدول وتوحيد الجهود العالمية في هذا المجال، واستمراراً للتعاون المثمر بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، حيث ساهمت المملكة ابتداءً في إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 110 ملايين دولار، إضافة إلى المساهمة أخيراً بتمويل مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب بمبلغ مقداره 300 ألف دولار.