أكد لـ«عكاظ» مدير المنتخب اليمني أسعد القماسي، أن المملكة العربية السعودية وفرت كافة أسباب ومقومات النجاح لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيداً بالبنية التحتية والتجهيزات الاستثنائية التي سخرتها المملكة لإخراج البطولة بأفضل صورة ممكنة، واصفاً الحدث بأنه بمثابة «كأس عالم مصغر».

وأوضح القماسي، أن التحضيرات الفنية والبدنية لـ«الأحمر اليمني» لمواجهة المنتخب القطري مساء اليوم (الأحد)، تسير بصورة ممتازة وفي أجواء إيجابية، مؤكداً أن الجهاز الفني واللاعبين يملكون الجاهزية الكاملة للظهور بمستوى يليق بتاريخ وتطلعات الكرة اليمنية.

وشدد مدير المنتخب اليمني على الرهان الكبير على دعم ومؤازرة الجماهير اليمنية، قائلاً: «الجمهور هو سندنا الحقيقي الداعم لنا في كل الميادين، ونعدهم بتقديم أداء شجاع ومشرّف على أرضية الملعب يترجم حجم الدعم والاهتمام، ويعكس مدى التحضير الجاد لهذه المواجهة المهمة في المسيرة الخليجية».