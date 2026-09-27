قدّم الظهير الأيسر بالمنتخب السعودي متعب الحربي أداءً لافتاً خلال مواجهة «الأخضر» أمام منتخب عُمان، بعدما تصدّر عدداً من المؤشرات الفردية في المباراة، مؤكداً حضوره الفاعل على المستويين الدفاعي والهجومي.



وجاء الحربي في صدارة لاعبي منتخبنا الوطني من حيث لمس الكرة بـ93 مرة، كما كان الأكثر إكمالاً للتمريرات الناجحة برصيد 58 تمريرة، في مؤشر على حضوره المستمر في بناء اللعب والخروج بالكرة.



ولم يقتصر تأثير لاعب «الأخضر» على الجانب الهجومي، إذ تصدّر أيضاً قائمة الأكثر نجاحاً في المراوغات بواقع محاولتين ناجحتين، إلى جانب تسجيله أعلى عدد من التدخلات الناجحة بـ3 تدخلات.



وتعكس هذه الأرقام الحضور المتوازن للحربي خلال اللقاء، بعدما جمع بين الفاعلية في الاستحواذ والتمرير، إلى جانب دوره في المواجهات الفردية والواجبات الدفاعية.