بعد صلاح.. منتخب مصر يستبعد لاعباً جديداً بسبب «الترتان»

أعلن منتخب مصر، اليوم (الأحد)، استبعاد مدافع نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم من القائمة الرسمية لخوض مباراة جنوب السودان المقررة (الثلاثاء) القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

سبب الاستبعاد

وقال مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، إنه تقرر خروج محمد عبدالمنعم من القائمة المسافرة ظهر اليوم إلى جنوب السودان، بسبب إجراء اللاعب عملية الرباط الصليبي مسبقاً، والتحذيرات الطبية من اللعب على أرضية ملعب مباراة جنوب السودان المصنوعة من النجيل الصناعي «الترتان»، بناءً على التقرير الطبي لناديه نيس الفرنسي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن أمس أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، اتفق مع قائد المنتخب محمد صلاح قبل مباراة أنغولا على عدم خوض مباراة جنوب السودان، حفاظاً عليه بسبب أرضية الملعب.



صلاح «غاضب»

وظهرت علامات الغضب والدهشة على وجه صلاح بعد استبداله المبكر أمام أنغولا، فيما أكد حسام حسن أن استبدال نجم طرابزون التركي جاء لأسباب فنية، وفقاً لمتطلبات وسير المباراة.

انطلاقة «مُحبطة»

واستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية بتعادل سلبي مع أنغولا، في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.